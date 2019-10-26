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Yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi
ERZURUM'un Oltu ilçesinde bitkin düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi. İş yeri sahibi İbrahim Aslan tarafından yiyecek verilen atmaca, karton kutuyla götürüldüğü yaban hayatı koruma sahasında doğaya bırakıldı. Oltu ilçesine...
GENEL 26.10.2019, 11:46
ERZURUM'un Oltu ilçesinde bitkin düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi. İş yeri sahibi İbrahim Aslan tarafından yiyecek verilen atmaca, karton kutuyla götürüldüğü yaban hayatı koruma sahasında doğaya bırakıldı.
Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi 3'üncü cami sokakta ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, 23 Ekim günü sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra cama bir şeyin çarptığını gördü. İş yerinin camına çarpanın yavru atmaca olduğunu gören İbrahim Aslan, kuşu düştüğü yerden alarak içeriye götürdü. İbrahim Aslan ve arkadaşı Yüksel Yıldız, yaralı olabileceğini düşündükleri yavru atmacayı veterinere muayene ettirdi. Veteriner hekimin aç kaldığını söylediği atmacayı yeniden iş yerine götüren Aslan ve Yıldız, kasaptan kıyma alarak yedirdi. Bir süre sonra kendine gelen atmacayı karton bir kutuya koyan iki arkadaş, ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki yaban hayatı koruma sahasına götürerek doğaya bıraktı. Karton kutudan çıkan yavru atmaca özgürlüğe kanat çırptı.
Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi 3'üncü cami sokakta ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, 23 Ekim günü sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra cama bir şeyin çarptığını gördü. İş yerinin camına çarpanın yavru atmaca olduğunu gören İbrahim Aslan, kuşu düştüğü yerden alarak içeriye götürdü. İbrahim Aslan ve arkadaşı Yüksel Yıldız, yaralı olabileceğini düşündükleri yavru atmacayı veterinere muayene ettirdi. Veteriner hekimin aç kaldığını söylediği atmacayı yeniden iş yerine götüren Aslan ve Yıldız, kasaptan kıyma alarak yedirdi. Bir süre sonra kendine gelen atmacayı karton bir kutuya koyan iki arkadaş, ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki yaban hayatı koruma sahasına götürerek doğaya bıraktı. Karton kutudan çıkan yavru atmaca özgürlüğe kanat çırptı.
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