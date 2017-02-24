Yatalak kumasına kardeşi gibi bakıyor

Eser AYDIN / MUŞ, () - MUŞ'un Hasköy İlçesi'ne bağlı Umurca Köyü'nde oturan 65 yaşındaki Hanımşah Sezgin, yıllar önce üzerine kuma olarak geldiği yatalak 87 yaşındaki Cemile Erkul'a gözü gibi bakıyor.

Eşleri Ferman Erkul'u 9 yıl önce kaybeden iki kumanın birbirlerine olan sevgi ve vefası örnek gösteriliyor. Geçirdiği felç sonrası 15 yıldan beri yatalak olan 6 çocuk annesi Cemile Erkul'a kuması Hanımşah Sezgin bakıyor. Erkul'un tüm ihtiyaçlarını karşılayan Hanımşah Sezgin ilaçlarını da kendi elleri ile içiriyor. Kendisinin de 7 çocuğu olduğunu anlatan Hanımşah Sezgin şöyle dedi:

"Cemile hanım Ferman beye, 'Madem kuma getireceksin, o zaman Hanımşah olsun' diyerek bana onay vermişti. Bunun üzerine Ferman beyin ikinci hanımı oldum. Yıllardan beri kardeş gibi geçiniyoruz. Birbirimizi de çok seviyoruz. İnanıyorum ki, ben de aynı durumda olsaydım, Cemile hanım da bana bakardı" diye konuştu.

Cemile Erkul'un aynı köyde yaşayan kızı 65 yaşındaki Bedriye Kardaş da, "Annem, cici annemi tercih etti. Ne kadar ısrar ettiysek bizimle olmak istemedi. Onun yanında çok daha mutlu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI