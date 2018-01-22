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Yataktan çıkamayan 190 kiloluk yaşlı kadını 8 kişi taşıdı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), () - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ayşe Girgin (63), ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. 190 kiloya ulaşan Girgin'i 8 kişilik belediye ekibi evinden, ambulansa taşıdı.   Seydişehir...

Yataktan çıkamayan 190 kiloluk yaşlı kadını 8 kişi taşıdı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya), () - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Ayşe Girgin (63), ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. 190 kiloya ulaşan Girgin'i 8 kişilik belediye ekibi evinden, ambulansa taşıdı.  
Seydişehir ilçesi Susuz Mahallesi'nde oturan Ayşe Girgin, diyabet, yüksek tansiyon ve koah hastalığıyla mücadele ederken ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi. 190 kiloya ulaşan Girgin, 8 kişilik Seydişehir Belediyesi ekibi ve sağlık görevlilerinin yardımıyla evden çıkarıldı. Ambulansa alınan yaşlı kadın, tedavi için Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Girgin, "Rahatsızlığım sonucu aşırı derecede kilo aldım. İhtiyaçlarımı kendin gideremiyorum. Bana oğlum ve gelinim bakıyor. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Oksijen tüpüne bağlı olarak nefes alabiliyorum. Belediye ekipleri ile sağlık ekipleri birlikte beni evimden alarak ambulansla hastaneye götürdüler. Muayenelerimi yaptırarak, evime tekrar getirdiler." dedi.

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