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Yatağan'da develer güreştirildi
GENEL 19.01.2020, 17:02
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 190 namlı deve ile düzenlendi. Yaklaşık 1500 kişinin izlediği güreşler, renkli görüntülere sahne oldu.
Yatağan Belediyesi'nce 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 190 namlı deve getirildi. Muğla- Aydın yolu kenarında Orman Kavşak Sahası'nda düzenlenen güreşlere, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Tribünler dolarken kimileri de sahanın çevresine yerleştirilen traktör ve kamyon kasalarında güreşleri izledi. Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapıldı. Uzun süre güreşen develerde yenen olmayınca, urgancılar hayvanları ayırıp, saha dışına çıkardı.
Yaklaşık 1500 kişinin ücretsiz izlediği güreşlerde, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı. Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti. Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, etkinliğe katılan AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ve muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı.
Yatağan'da rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlerden birini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama şu anda iddialıyız, biz her zaman bir numara olacağız ve Yatağan'a yakışan güreşleri yapacağız" dedi.
Gün boyu çekişmeli müsabakaların yaşandığı güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.
Yatağan Belediyesi'nce 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 190 namlı deve getirildi. Muğla- Aydın yolu kenarında Orman Kavşak Sahası'nda düzenlenen güreşlere, soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Tribünler dolarken kimileri de sahanın çevresine yerleştirilen traktör ve kamyon kasalarında güreşleri izledi. Güreş alanı etrafında kurulan tezgahlarda deve sucuğu satışı yapıldı. Uzun süre güreşen develerde yenen olmayınca, urgancılar hayvanları ayırıp, saha dışına çıkardı.
Yaklaşık 1500 kişinin ücretsiz izlediği güreşlerde, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı. Güreşleri takip etmek için alana gelen protokol üyeleri, davul zurna eşliğinde halkı selamlayarak protokol tribününe geçti. Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, etkinliğe katılan AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ve muhtarlarla güreş alanı içerisinde zeybek oynadı.
Yatağan'da rahmetli Bozüyük Belde Belediye Başkanı Ahmet Yüksel'in başlattığı ve eski Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın geleneksel hale getirdiği deve güreşlerini sürdürdüklerini belirten Toksöz, "Ege Bölgesi'nde, en çok katılımın olduğu güreşlerden birini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki, İzmir Selçuk'taki güreşlerle bizim güreşlerimiz çakışıyor. Ama şu anda iddialıyız, biz her zaman bir numara olacağız ve Yatağan'a yakışan güreşleri yapacağız" dedi.
Gün boyu çekişmeli müsabakaların yaşandığı güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupa ile ödüllendirildi.
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