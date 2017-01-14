Yat yarışlarında rüzgarla mücadele

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da başlayan 'CFM-BAYK Kış Trofesi Yelken Yarışları'na katılan yatçılar, rakiplerinden çok şiddetli rüzgarla mücadele etti. Bazı teknelerin yelkenleri yırtıldı, bir yat ise sürüklenerek Çelebi Adası'nda karaya oturdu.

CFM Soğutma ve Otomasyon ana sponsorluğunda ve Milta Bodrum Marina A.Ş. işbirliği ile Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen '2017 CFM- BAYK Kış Trofesi'nin 1'inci ayağı, bugün start aldı. Gecikmeyle başlayan yarışın startı, saat 15.30'da, Bodrum Kalesi önünden verildi. Haremtan Burnu, İnceburun, Bitez ve Çelebi Adası-Bodrum rotasında 11 mil üzerinden düzenlenen yarışa; Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla Marmaris ve Mersin'den 47 yatta 350 yelkenci katıldı.

Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarda yapılan yarışmalarda, açık denizde bazı yatların yelkenleri yırtıldı. Saat 17.00'de Çelebi Adası'na ulaşan Mersin Yelken Akademisi yatı, sürüklenerek karaya oturdu. İki sahil güvenlik botuyla, Bodrum Deniz Kurtarma ekibine ait iki botun çalışmasıyla çekilerek kurtarılan yatta hasar oluştu. Yatçılarda ise herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Bazı yatçılar ise rota dönüşü yaparken, heyecanlı anlar yaşadı. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na giden, ancak fırtına çıkınca Çelebi Adası önlerine demirleyen Palau Adalarına kayıtlı 'Azov' isimli, 113 metrelik kuru yük gemisiyle karşılaşan yatçılar, rota değiştirerek kuru yük gemisine çarpmaktan kurtuldu. Yarışmalara yarın 16 millik Bodrum- Kara Ada- Bodrum etabıyla devam edilecek.

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