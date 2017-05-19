Yastığı alırken pencereden düştü

Mustafa ÖZDABAK-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU’nda ikinci kattaki evinin penceresinden dengesini kaybederek, apartman boşluğuna düşen Gökhan E. dakikalarca ecel terleri döktü. Düştüğü yerden hareket edemeyen Gökhan E.’nin çığlıklarına komşuları koştu. Yaralı gencin durumunu gören komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Cihangir’de saat 09.00 da meydana gelen olayda itfaiyenin kurtarma ekibi , sağlıkçılar yaralının yanına ulaştı ve burada ilk müdahale yapıldı. Daha sonra sedyeye alınan yaralı ve kırıkları olan genç adam ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu sırada olayı duyarak sokağa koşan Gökhan E.’nin kız arkadaşı, ‘Pencerden düşmedi değil mi” diyerek, kısa süreli şok geçirdi. Mahalle sakinlerinden Cemal Can, “İkinci kattan yastıkları almak isterken, kafa aşağıya düşmüş. Bacağında kırıklar var, zannedersem. Hayati tehlikesi görünmüyor” dedi.

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