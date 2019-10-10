Yason Burnu'ndaki papaz evi restore ediliyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası'nda, 1869 yılında yapılan Yason Kilisesi'nin yanında yer alan papaz evinin restorasyonu için çalışma başlatıldı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Proje ile 1869 yılında yapılan Yason Kilisesi'nin yanında yer alan papaz evinin aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma yürütülüyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Burnu Yarımadası, en çok Yunan turistler tarafından ziyaret ediliyor.'THY UÇAKLARINDA FOTOĞRAFLARI VAR'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2004 yılında koruma altına alınarak restore edilen Yason Kilisesi'nin turizme kazandırıldığını, yanında bulunan papaz evi olarak harabeye dönen yapının da restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi. Yason Yarımadası'nda 'Altın post' efsanesinin yaşatılacağını, tanıtımının da yurt içi ve yurt dışında yapılmaya başladığını anlatan Başkan Güler, "Yason Burnu'nun fotoğraflarını Türk Hava Yolları'ndaki (THY) led ekranlara koydurduk. THY'nin bütün yerli ve yabancı yolcuları uçaklar hangi bölgeye gidiyorsa Uzakdoğu'dan Amerika'ya kadar bizim Yason Burnu'nun görünce hepsi çok şaşırmışlar. 'Böyle güzel yer nerede' diye. Yason Burnu birden daha da popüler oldu. Yason'da büyük turizm patlaması meydana geldi. Şimdi oraya yeni tesisler düşünüyoruz. Bizim mahalli tabirle turistlerden başımızı kaldıramıyoruz. Gerçekten Ordu'da keşfedilmeyi, tanıtılmayı bekleyen çok güzel yerlerimiz var" dedi.Güler, Yason gibi Fatsa ilçesi Belicesu'da timsah kayası denilen bir kaya olduğunu, buranın da tanıtılarak turizme kazandırılacağını, bu yönde de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.