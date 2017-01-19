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Yaşlıların boyadığı taşlarla, sokak hayvanlarına yem alınıyor

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'ndeki Kızılay Yaşlılar Konukevi'ndeki yaşlılar, sahillerden toplanan taşları boyayıp resimler yapıyor. Taşların satılmasıyla elde edilen gelirle de sokak hayvanlarına yem sağlanıyor. Doğa, Hayvan, İnsan,...

Yaşlıların boyadığı taşlarla, sokak hayvanlarına yem alınıyor
DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'ndeki Kızılay Yaşlılar Konukevi'ndeki yaşlılar, sahillerden toplanan taşları boyayıp resimler yapıyor. Taşların satılmasıyla elde edilen gelirle de sokak hayvanlarına yem sağlanıyor.
Doğa, Hayvan, İnsan, Hepsi Can (Dohaycan) Derneği ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Kızılay Yaşlılar Konukevi'nde taş boyama kursu açıldı. Kursa katılan konukevi sakinleri, sahillerden toplanan taşları boyayıp resimler yapıyor. İnsan ve hayvan figürlerinin yanında ilçeyi simgeleyen konak gibi yapıların resmedildiği rengarenk taşlar, Dohaycan Derneği üyeleri tarafından satılıyor. Elde edilen gelirle de ilçedeki sokak hayvanlarına yem alınıyor.
Dohaycan Derneği yöneticisi Nermin Alpay, kurs ile sokak hayvanlarına yiyecek sağlarken, yaşlıların deneyimlerinin gelişmesine de katkı yaptıklarını söyledi. Kızılay Yaşlılar Konukevi'nde görevli psikolog Dilek Aydoğan Direk ise şöyle konuştu:
"Yaşlılarımızın psikososyal destek faaliyetleri kapsamında el, göz koordinasyonlarının sağlanmasında, zihin açıklığının sağlanmasında, onların her türlü el becerilerinin geliştirilmesinde, sosyal anlamda desteklenmesinde bu tür faaliyetler önemli. Boş zaman etkinliği olarak hayatlarını zenginleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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