Yaşlı köpek, her gün kendisini terk eden sahibini bekliyor

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Menemen ilçesinde evlenip başka bir kente taşınan sahibinin köpek oteline bıraktığı labrador cinsi 'Lima' isimli köpek, 2,5 yıldır her gün kapının önüne gidip yaklaşık 2 saat sahibini bekliyor.

Menemen ilçesinde 15 yaşındaki 'Lima' isimli köpek, yaklaşık 3 sene önce, geri alınmak üzere Oktay Devecel'in sahibi olduğu köpek oteline bırakıldı. Devecel, her misafiri gibi 'Lima'nın da her türlü gereksinimini karşıladı. Sahipleri, 6 ay boyunca ödemeleri gereken ücreti ödedi, 'Lima'yı ziyarete gelip sevdi. Ancak 'Lima'nın sahibi, yaklaşık 2.5 yıl önce evlenip başka şehre taşındı ve evlendiği eşi köpeği istemedi. Bu andan sonra 'Lima'yı ne ziyarete gelen oldu, ne de otel sahibine ücreti ödendi.

Oktay Devecel, 'Lima'nın her gün uyanır uyanmaz kapının önüne gittiğini ve burada yaklaşık 2 saat eski dostunu beklediğini vurgulayarak, "Lima çok tatlı ama yaşlı bir köpek, bu yüzden kimse sahiplenmiyor. Onu kapının önünde görünce içim çok acıyor. Ücretleri ödenmese bile o hep benimle olacak" dedi.



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