Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Fatma Akkaya'nın (73) evinde dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Kurtuluş Mahallesi 246 Sokak 14 numarada yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Akkaya, geçen salı akşamı evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Dövülerek öldürüldüğü belirlenen kadın, gözyaşları içinde toprağa verilirken, polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.Cinayetin işlendiği sokak ile bağlantılı yollarda bulunan 50'den fazla güvenlik kamerası ile MOBESE kayıtlarını izleyen polis, 100'den fazla kişinin bilgisine başvurdu. Çalışmalar sonunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine dün eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonda Sabri Kanyılmaz (68), Ali Atabey (28) ve Mustafa Özkan(39) yakalanarak, gözaltına alındı.Sorgularında Akkaya'nın evini hırsızlık için seçtiklerini söyledikleri öğrenilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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