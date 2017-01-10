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Yaşlı kadın evindeki yangında öldü

İZMİR'in Torbalı İlçesi'ndeki bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 65 yaşındaki Emine Kılığ öldü. Eşi Mehdi Kılığ ise yaralı kurtuldu. Pamukyazı Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Kılığ...

Yaşlı kadın evindeki yangında öldü
İZMİR'in Torbalı İlçesi'ndeki bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 65 yaşındaki Emine Kılığ öldü. Eşi Mehdi Kılığ ise yaralı kurtuldu.
Pamukyazı Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında yaşayan Kılığ çiftinin evinde, dün saat 22.00'de, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evi kaplayan alevler nedeniyle Emine Kılığ ve eşi Mehdi Kılığ, dışarı çıkamadı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle Mehdi Kılığ, yaralı olarak evden çıkarılabildi. Eşi Emine Kılığ ise kocası kadar şanlı olamadı. Yangında, Emine Kılığ, yanarak öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülen yangın evde 25 bin liralık da zarara neden oldu. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun bazı bölgelerinde yanık yarası bulunan Mehdi Kılığ, tedaviye alındı. Mehdi Kılığ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kısa süre içerisinde taburcu olacağı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Emine Kılığ'ın ise Pamukyazı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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