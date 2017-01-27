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Yaşlı çifte 55 yıl sonra resmi nikah

SİVAS'ın Yıldızeli İlçesine bağlı Büyükakören Köyünde yaşayan ve 55 yıldır beraber yaşamalarına rağmen resmi nikahları olmayan yaşlı çifte nikah kıyıldı. Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, köy ziyaretleri kapsamında gittiği...

Yaşlı çifte 55 yıl sonra resmi nikah
SİVAS'ın Yıldızeli İlçesine bağlı Büyükakören Köyünde yaşayan ve 55 yıldır beraber yaşamalarına rağmen resmi nikahları olmayan yaşlı çifte nikah kıyıldı.
Yıldızeli Kaymakamı Hakan Keskin, köy ziyaretleri kapsamında gittiği Büyükakören Köyünde evlerini ziyaret ettiği 68 yaşındaki Mehmet Karakulak ve eşi 77 yaşındaki Fadime Yörük'ün hayat hikayesini dinledi. 55 yıldır evli olan, fakat sahip oldukları 10 çocuğunun hepsi de çok geçmeden hayatlarını kaybeden çiftin, resmi rikah kıyamadıkları ortaya çıktı. Durumdan etkilenen Kaymakam Keskin, resmi nikah işlemlerinin başlaması talimatı verdi. Bunun üzerine yaşlı çiftin 55 yıl sonra işlemleri yapılarak İlçe Nüfus Müdürlüğünde resmi nikahları kıyıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Kaymakam Keskin, evlilik cüzdanını Fadime Yörük'e vererek yaşlı çifte mutluluklar diledi.
Yapılan nikah işlemlerinin ardından çift, Kaymakam Keskin'e teşekkür etti.

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