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Yaşlı adamı otobüsten indiren şoför, 'Para vereceksin' demiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, özel halk otobüsünden sürücü tarafından zorla indirilen Aydın Çekmez (74), "Otobüse ücretsiz biniş kartımı bastım. Sürücü, 'Neden bedava biniyorsunuz? Para vereceksin' dedi. Beni tutup, aşağı...

Yaşlı adamı otobüsten indiren şoför, 'Para vereceksin' demiş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, özel halk otobüsünden sürücü tarafından zorla indirilen Aydın Çekmez (74), "Otobüse ücretsiz biniş kartımı bastım. Sürücü, 'Neden bedava biniyorsunuz? Para vereceksin' dedi. Beni tutup, aşağı attı" dedi. 
Olay, dün, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bastonla yürüyen Aydın Çekmez, iddiaya göre, bindiği özel halk otobüsünden sürücü Mehmet Emin C. tarafından zorla indirildi. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamın yere düştüğünü görenler ise yardımına koştu. Bu sırada otobüs sürücüsü de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Aydın Çekmez'i kaldırıma çıkaranlar, sürücüye de tepki gösterdi.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Olayın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mehmet Emin C.'nin çalıştığı duraktan süresiz olarak uzaklaştırıldığını bildirdi. Mehmet Emin C. ise Aydın Çekmez'in içkili olduğunu, otobüsteki yolcuları rahatsız ettiği için araçtan indirdiğini iddia etti.
'İÇKİLİ DEĞİL, ORUÇLUYDUM'
Olay günü yaşadıklarını anlatan Aydın Çekmez ise "Otobüse ücretsiz biniş kartımı bastım. Sürücü, bana 'Neden bedava biniyorsunuz? Para vereceksin' dedi. Birden arabayı durdurup, yanıma geldi; beni tutup, aşağı attı. Ramazan ayındayız, oruç tutuyordum. Kesinlikle içkili değildim" diye konuştu. 

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