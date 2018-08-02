Yaşlı adamı döven 2'nci şüpheli de teslim oldu (3)

MELLETVEKİLİ KIRCALI ZİYARET ETTİ

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Sebahattin Yılmaz’ı evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarette konuşan Kırcalı, "Yaşananlar karşısında duyduğum üzüntüyü tarif edemiyorum. Baş tacı etmemiz gereken yaşlılarımızı böylesi saldırılara maruz kalmasının açıklanır tarafı yok Sebahattin amcamıza ve Yılmaz ailesine acil şifalar diliyorum" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Başımıza böylesi bir olay geldi. Olmaması gereken bir olaydı. Sizin ziyaretlerinizden ötürü her birinize tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

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