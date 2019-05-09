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Yaşlı adam otobüsten zorla indirildi (2)

ÇALIŞTIĞI DURAKTAN SÜRESİZ UZAKLAŞTIRILDI Adana'da yaşlı bir vatandaşı zorla özel halk otobüsünden indiren araç sürücüsünün çalıştığı duraktan süresiz uzaklaştırıldığı açıklandı. Olayın ardından soruşturma başlatan...

Yaşlı adam otobüsten zorla indirildi (2)

ÇALIŞTIĞI DURAKTAN SÜRESİZ UZAKLAŞTIRILDI
Adana'da yaşlı bir vatandaşı zorla özel halk otobüsünden indiren araç sürücüsünün çalıştığı duraktan süresiz uzaklaştırıldığı açıklandı.
Olayın ardından soruşturma başlatan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Nedeni ne olursa olsun yaşlı bir insanın araçtan atılması kabul edilemez. Yaşlı bir insanın yere düşmesi sonucu çok daha vahim sonuçlar ortaya çıkabilirdi. 65 yaş üzeri insanlarımıza, toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilmeleri için, kanunlar dahilinde kart veriliyor. Bu karta sahip insanlarımızı rencide etmek, tartaklamak, otobüsten atmak, duraktan almamak kesinlikte kabul edilemez davranışlardır ve yaptırım gerektirir. İlgili birimlerimiz incelemeyi yapmış ve gerekli cezai yaptırımı uygulamıştır. Ayrıca söz konusu şoför, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yetkililerince, bağlı çalıştığı duraktan süresiz uzaklaştırılmıştır" dedi. Özel Halk Otobüslerinin kamu hizmeti verdiğini, şoförlerin daha dikkatli ve insana saygı temelinde çalışması gerektiğini belirten Karalar, " Araç sahiplerimiz ve ilgili kooperatiflerimiz, çalıştırdıkları personelin kurallara uygun, insana saygılı bir şekilde davranması için daha fazla çaba harcamalı. Halkımızın üzenler, kurallara uymayanlar, kanunların gerektirdiği şekilde cezalandırılır. Bu konuda gerekirse hizmet içi eğitim seminerlerinin sayısının artırılması da dahil, her türlü tedbiri alarak, benzer olayların en aza indirilmesini sağlamak için gerekenleri yapacağız” diye konuştu.

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