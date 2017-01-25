Yasin Börü davasında sona yaklaşıldı

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - DİYARBAKIR'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani'ye destek için düzenlenen eylemlerde çıkan olaylarda Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 21'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Dosyada bulunan iki eksikliğin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat 2017'ye erteleyen mahkemenin önümüzdeki celsede karar vermesi bekleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen ve 18 aydır devam eden yargılamaya, Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, öldürülenlerin yakınları ve Hüda Par temsilcileri katıldı.

Duruşmada taraf avukatlarına söz veren mahkeme, dosyaya bir sanık hakkında Adli Tıp Kurumundan istenen DNA örneği raporunun ulaşmadığını, ancak kurulan irtibat sonucu raporun hazırlanmış olduğu ve kısa sürede mahkemeye ulaşacağı bilgisinin alındığını, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devam ettiğini, sanıklardan birinin fotoğraf teşhisi için emniyete müzekkere yazıldığı ve cevabın beklendiği belirtildi.

DURUŞMA 15 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme, yakalama kararı bulunan 3 sanığın yakalama kararının devamına, tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfı ve niteliği göz önünde bulundurularak tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Şubat 2017'e erteledi. Mahkeme, bir sonraki celseye kadar beklenilen raporun ve fotoğraf teşhisi sonucunun mahkemeye ulaşacağını, celsenin beklenilmeden dosyanın savcıya gönderileceğini ve önümüzdeki celsede savcının mütalaasına yönelik savunmaların alınacağını açıkladı.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Duruşma sonrası ölenlerin yakınları, avukatları ile Hüda Par yöneticileri adliye önünde yaptıkları basın açıklamasında, bir sonraki duruşmada kararın verilmesini beklediklerini açıkladılar.