Yasemin Öney Cankurtaran " Türkiye dev bir sığınmacı merkezi haline getirildi"

Enver ALAS/İSTANBUL,() CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Ak Parti iktidarlarının sığınmacılarla ilgili politikalarının Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdiğini belirterek, "Tahminlere göre Türkiye'de 4 milyonu aşan sığınmacı varken yüzde 13'ü bulan işsizlikle bu sığınmacıların Türkiye'de barınabilmesi, geçinebilmesi çok zor görünüyor" dedi.



Yasemin Öney Cankurtaran, referandum sonuçlarının ardından Sultangazi'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Sultançiftliği Mahallesi Cami Durağı Meydanı'nda CHP Sultangazi İlçe teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Cankurtaran, ziyaretler öncesi burada bir basın açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz hafta Sultangazi'de Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan olayları hatırlatan Cankurtaran, olaylarda hayatını kaybeden Ramazan Şahin'in ailesiyle görüşerek bağsağlığı dileklerinde bulunduklarını söyledi.



Yasemin Öney Cankurtaran, Ak Parti iktidarlarının sığınmacılarla ilgili politikalarının Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdiğini belirtti. Cankurtaran, "Maalesef AK Parti'nin sığınmacılarla ilgili politikaları Avrupa Birliği üzerindeki mülteciler kozu Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdi. Tahminlere göre, Türkiye'de 4 milyonu aşan sığınmacı varken yüzde 13'ü bulan işsizlikle bu sığınmacıların Türkiye'de barınabilmesi, geçinebilmesi çok zor görünüyor" dedi.





"ACİL ÖNLEM ALINMALI"



Sığınmacılara yönelik politikaların yetersizliğinden bahseden Cankurtaran, şunları söyledi:



"Bu insanlar barınabilmek için zaten ekonomik ve sosyal sorunları oldukça fazla olan varoş mahalleleri tercih ediyorlar. Bu mahallelerde de farklı kimlikler ve sosyal yapılardaki insanlarla aralarındaki en ufak bir gerilim tırmanışa geçiyor. Maalesef geçen hafta olduğu gibi Afgan bir sığınmacı ile oranın yerli vatandaşınını arasındaki gerilim büyüyüp bir gencimizin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bu sorunlara yönelik kalıcı politikalar üretilmeli bu mahallelerde gerginliğin daha da artmaması için acil önlemler alınması gerekiyor."





"OHAL SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEMOKRASİDEN YOKSUN BİR YAPIYA ULAŞILDI"



Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, geçen pazar günü yapılan Ak Parti'nin olağanüstü kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Cankurtaran, "Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL'i uzatacaklarını söyledi. Acaba soruyoruz, OHAL'i iktidar olduğu sürece 30 yıl boyunca kaldırmayan Mısır'daki Hüsnü Mübarek'e mi benzetmek istiyor? Hüsnü Mübarek gibi 30 yıl boyunca OHAL'i kaldırmayıp muhalefete ve muhalif gruplara yönelik baskı aracı olarak kullanmaya devam mı etmek istiyor? Görülen o ki, OHAL sürecinde Türkiye'de demokrasiden yoksun bir yapıya ulaşıldı. Gün geçtikçe demokrasinin azaldığı baskıların arttığı bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti, OHAL gücüyle kendi güçlerini daha perçinleyeceklerini sanırken uyguladıkları baskı ve zulüm aslında onların gidişini kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.



Yasemin Öney Cankurtaran, basın açıklamasının ardından Sultangazi İlçe Başkanı Mustafa Tiryakioğlu ve partililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.