Yasemin Kaymaklı davası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL () - ESENYURT'ta 3 yıl önce tartıştığı eşi Özkan Kaymaklı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yasemin Kaymaklı'nın yargılandığı davanın 12. duruşması yapıldı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya "Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Yasemin Kaymaklı ve taraf avukatları hazır bulundu. Öte yandan öldürülen Özkan Kaymaklı'nın kardeşi Gönül Yaşar da katıldı.

MÜVEKKİLİNİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Söz alan sanık Yasemin Kaymaklı'nın avukatı Duygu Eroğlu, müvekkilinin savunmasını hazırladığı sırada aynı olayları tekrar yaşadığı için ruhsal olarak olumsuz etkilendiğini belirterek, “Bir intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi olduğu için hastaneye kaldırıldı. Halen tedavisi devam etmektedir. 15 Aralık 2016 tarihinden 31 Ocak 2017'ye kadar hastanede kalmıştır. Ayrıca epikriz raporunun fiziki muayene kısmında müvekkilimin vücudunda sigara söndürme yanık izleri olduğu ve bunların tespit edildiği görülmektedir. Ayrıca sol kolunda eski kesi izlerinin olduğu görülmüştür. Adli Tıp Kurumu raporunda bu şekilde bir tespit yapılmamıştır. Adli Tıp Kurumu raporunun müvekkilimin psikolojik durumu ile ilgili göndermiş olduğu raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Müvekkilimin daha önceki olayla ilgili anlatımları rapora yansıtılmamıştır. Kısa bir rapor olarak geçmiştir. Bu nedenle tekrar Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması konusundaki talebimizi yeniliyoruz. Müvekkilimin yeniden savunmasını hazırlaması için süre verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

MÜVEKKİLİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Kaymaklı'nın avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu da, müvekkilinin fiziki muayenesinin eksik kaldığını, İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalından rapor alınmasını ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

SİGARA İZLERİ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanık Yasemin Kaymaklı'ya savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar son kez süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanığın İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevkine ve sanığın tüm vücudunun muayenesinin yapılarak sigara izlerinin veya yara izlerinin bulunup bulunmadığına, ayrıca bu izlerin muhtemel sürelerinin tespit edilmesine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşma 5 Nisan saat 14.00'a ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede Yasemin Kaymaklı'nın 10 Temmuz 2014 tarihinde eşi Özkan Kaymaklı ile çocuk bezi yüzünden tartıştığı belirtildi. Özkan Kaymaklı'nın Yasemin Kaymaklı ve o tarihte 7 aylık olan küçük çocuğu darp ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Kaymaklı'nın ekmek bıçağıyla eşini öldürdüğü iddia ediliyor. İddianamede Kaymaklı için, “Yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Kaymaklı'nın avukatı Oya Meriç Eyüboğlu adliye önünde yaptığı açıklamada, “Müvekkilimiz ağır bir süreç yaşıyor. Müvekkilimiz geçen duruşmadan çok kısa bir süre sonra savunmalarını yazarken tekrar yaşadığı her şeyi hatırladığı için ağır bir süreç yaşıyor ve yaşamına son vermek istiyor. Bu nedenle de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1,5 ay kadar destek gördü. Bu sırada tıbben belgelendi ki müvekkilim fiziki muayenesinde yaşadığı şiddete ilişkin izler var. Bu rapor diyor ki, eski sigara yanık izleri görülmektedir. 'Adli tıp kurumu bunu atlamıştır' dedik, mahkemede. Adli Tıp Kurumu yaşanan şiddeti 'Bu rapor eksiktir' dedik. Güzel bir sonuç oldu. Mahkeme, travma konusunda İstanbul üniversite Adli Tıp Anabilim Dalı'na dosyayı göndermeye karar verdi. Buradan gelecek raporla umuyoruz ki, müvekkilin gerçekte ne yaşadığı aslında ne olduğu neden bu sonucun ortaya çıktığını tıbben bilimsel olarak da belgeleyebileceğiz. Yasemin'e özgürlük istiyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, erkek adalet değil gerçek adalet" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından sloganlar atan kadınlar, daha sonra adliyeden ayrıldı.