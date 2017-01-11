İSTANBUL - ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a karaciğer nakli yapıldı.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'nın bugün başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Ciğerinden verdiği bir parçayla Sayın Yaşar Okuyan'ı yaşama bağlayan ve adının açıklanmasını istemeyen yurttaşımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yaşar Okuyan'ın ameliyatını başarıyla gerçekleştiren Prof. Dr. Yaman Tokat ve ekibine teşekkür ediyoruz." denildi.

