Yaşar Kemal vefatının 2'inci yılında Bakırköy'de anıldı

İSTANBUL, () USTA Yazar Yaşar Kemal, vefatının ikinci yılında Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Kardeş Türküler ve Sabahat Akkiraz sahne aldı.

KARDEŞ TÜRKÜLER SAHNE ALDI



Yaşar Kemal Vakfı ve Folklor Kurumu'nun katkılarıyla gerçekleşen anma töreni Yaşar Kemal’in hayattayken kendisinin seslendirdiği ‘O Yar Gelir’ türküsüyle başladı. Sanat koordinatörlüğünü İlhan Gülek’in yaptığı etkinlikte Kardeş Türküler grubu sahne aldı. Yaşar Kemal anısına Türkiye’ye ait her dil ve bölgeden şarkıların seslendirildiği konserde Sabahat Akkiraz da konuk sanatçı olarak yer aldı.

EŞİ BABAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Anma töreninde Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban da vardı. Yaşar Kemal adına düzenlenen anma töreni için teşekkür eden Baban, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Baban “Kardeş Türküler ‘Barış Ödülü’ aldığı gece onlardan bir söz istemişti. Bana bir daha şarkı söyleyeceksiniz demişti. Ve siz bu gece söylediniz…” dedi.



KERİMOĞLU: YAŞAR KEMAL, KALEME ALDIĞI BÜTÜN ESERLERİNDE SEVGİ VE BARIŞ DİLİNİ KULLANDI



Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise, Yaşar Kemal'in eserlerinden bahsederek, “Türk ve Dünya Edebiyatının ölümsüz yazarı Yaşar Kemal, kaleme aldığı bütün eserlerinde sevgi dilini, barış dilini kullanan, Anadolu’nun içinde barındırdığı farklılıklarıyla bir zenginlik olduğunu söyleyen bir mücadele adamıydı. Hayatını demokrasiye, özgürlüğe adamıştı. Bugün hayatta olsaydı her şeye rağmen barış, özgürlük, halkların kardeşliği, barış diyecekti. Usta bugün yaşasaydı herhalde bugünleri anlatan şöyle bir kitap yazardı: Her şerde bir hayır vardır. Yaşar Kemal’i özlemle anıyoruz, hepimizin yolu aydınlık olsun” dedi.

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