Yaşar Kemal, ölüm yıl dönümünde köyünde anıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - DÜNYACA ünlü yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıl dönümünde doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde (Hemite) anıldı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği'nce düzenlen, Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği'nin (OŞYAD) destek verdiği Yaşar Kemal'i anma etkinliği doğum yeri Gökçedam Köyü'ndeki Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirildi. Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, "Yaşar Kemal'de bu köy için 'Her yer benim köyüm gibi olsun' demiştir. Bu köyümüz her zaman herkesi bağrına basar, konuksever hayır server, yardımsever, misafir sever bir köyümüzdür. İşte Yaşar Kemal bu köyde doğdu büyüdü, babasıyla yaşadı. Yeri doldurulamayacak Yaşar Kemal'i ölüm yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak, "Yaşar Kemal, sizlerin içinde doğmuş sizlerle yaşamız ama edebiyat alanında Hemite Köyümüzü, Osmaniye'mizi ve Türkiye'mizi dünyaya tanıtmıştır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hemite Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri Yaşar Kemal'in şiirlerini ağıtlarını okudu. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal'in sevdiği 'Kiriştek çevirme' gibi çocuk oyunlarını sergiledi. Etkinliği katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezip, 'İnce Memed' anıtına karanfil bıraktı.



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