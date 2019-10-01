Yaşar İpek'e 3 günlük zorlama hapsi
Özden ATİK/İSTANBUL, () ŞARKIC IYaşar İpek hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak 1 aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi. Aralarında çekişmeli...
Özden ATİK/İSTANBUL, () ŞARKIC IYaşar İpek hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaparak 1 aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi.
Aralarında çekişmeli boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak 1 aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, 1 aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de 1 ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.
Hakkında 3 gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde cezaevine götürülecek.
(FOTOĞRAF)
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