Yaşar Güler'in koruma subayı ve iki yüzbaşı adliyede (2) 

Özkan ARSLAN/ANKARA,() - Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Özkan ARSLAN/ANKARA,() - Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
08 Ocak 2018 Pazartesi 17:00
Özkan ARSLAN/ANKARA,() - Savcılık sorgularının ardından Burak Akın, Fuat Söylemez, Abdülkadir Koçyiğit adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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