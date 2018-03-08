Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı (1)

Gülseli KENARLI - Hakan KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL, () TEDAVİ gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga son yolculuğuna uğurlandı.

Gaga için Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gaga'nın babası Cafer Gaga, annesi Bedriye Gaga ve kız kardeşi Tülin Gaga taziyeleri kabul etti. Cenazeye sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Yaşar Gaga için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Ortaköy mezarlığına götürüldü.

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