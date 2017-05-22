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Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören, 561 bin dolar tutarındaki ilaçların alınması için kampanya düzenlenen 8 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti. Adapazarı'nda yaşayan Metin ve...

Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören, 561 bin dolar tutarındaki ilaçların alınması için kampanya düzenlenen 8 aylık Eymen Çapkın hayatını kaybetti.
Adapazarı'nda yaşayan Metin ve Neziha Çapkın çiftinin Spinal Musküler Atrofi hastası çocukları Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması için 561 bin doların gerekmesi nedeniyle Sakarya Valiliği Mart ayında yardım kampanyası düzenledi. Eymen'in tedavisi için gerekli ilaçların alınması amacıyla düzenlenen kampanyaya spor kulüplerinden işletmelere kadar birçok kişi ilgi gösterdi. İlaçların alınması için kampanya devam ederken, ilaçların alınması için gerekli para için yaklaşık 300 bin liranın eksik olduğu öğrenildi.
Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı yaşayan Eymen bugün yaşamını yitirdi. Eymen'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Neziha Çapkın hastanenin bahçesinde oğlunun elbisesini koklayıp ağlarken, baba Metin Çapkın ise yere oturarak ağladı. Metin ve Neziha Çapkın'ı yakınları ve hastane çalışanları teskin etmeye çalıştı.

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