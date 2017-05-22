Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü (2)

"AFFET OĞLUM SENİ KURTARAMADIK" Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde SMA hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Eymen Çapkın'ın cenazesini alan Metin ve Neziha Çapkın çifti, büyük üzüntü yaşadı. Metin ve...

Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü (2)

"AFFET OĞLUM SENİ KURTARAMADIK"
Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde SMA hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Eymen Çapkın'ın cenazesini alan Metin ve Neziha Çapkın çifti, büyük üzüntü yaşadı. Metin ve Neziha Çapkın çifti çocuklarının cenazesini kucaklarına alırken gözyaşlarına boğuldu. Neziha Çapkın, "Affet oğlum seni kurtaramadık" diye ağlarken, çocuğunun cenazesinin tabuta konulmasını istemedi. Çapkın çiftinin üzüntüsü herkesi ağlattı. Metin ve Neziha Çapkın çifti kucaklarına aldıkları çocuklarının cenazesi ile cenaze aracına bindi. Eymen bebek toprağa verilmek üzere Karasu Adatepe Mahallesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246