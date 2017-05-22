Yaşaması için kampanyalar düzenlenen Eymen bebek öldü (2)

"AFFET OĞLUM SENİ KURTARAMADIK"

Sakarya Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde SMA hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Eymen Çapkın'ın cenazesini alan Metin ve Neziha Çapkın çifti, büyük üzüntü yaşadı. Metin ve Neziha Çapkın çifti çocuklarının cenazesini kucaklarına alırken gözyaşlarına boğuldu. Neziha Çapkın, "Affet oğlum seni kurtaramadık" diye ağlarken, çocuğunun cenazesinin tabuta konulmasını istemedi. Çapkın çiftinin üzüntüsü herkesi ağlattı. Metin ve Neziha Çapkın çifti kucaklarına aldıkları çocuklarının cenazesi ile cenaze aracına bindi. Eymen bebek toprağa verilmek üzere Karasu Adatepe Mahallesi'ne götürüldü.



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