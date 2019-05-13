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Yaşam Vadisi’nde hafta sonu sanat dolu geçti

  İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen müzik dinletisi, tiyatro ve konserler her akşam yüzlerce vatandaşı Yaşam Vadisi’nde buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı...

Yaşam Vadisi’nde hafta sonu sanat dolu geçti

 

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen müzik dinletisi, tiyatro ve konserler her akşam yüzlerce vatandaşı Yaşam Vadisi’nde buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Beylikdüzülü vatandaşları ağırlayan Yaşam Vadisi, hafta sonu Selçuk Balcı ve Çiğdem Taştan konserleri ve tiyatro gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu. Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen etkinliklerle de Beylikdüzü’nün dört bir yanında hafta sonu sanat dolu geçti.

YAŞAM VADİSİNDE KEMENÇE SESLERİ

Beylikdüzü Belediyesi’nin Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde cumartesi akşamı hayranları ile buluşan Karadeniz müziğinin başarılı temsilcilerinden Selçuk Balcı ile Yaşam Vadisi’nde Karadeniz rüzgarı esti. Yağan yağmura rağmen etkinlik alanını terk etmeyen Beylikdüzülüler, Balcı’nın seslendirdiği birbirinden güzel türkülere horon oynayarak eşlik etti. Balcı’ya çiçek takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediyesi 1 ‘inci Başkan Vekili Serdal Mumcu ise katılımlarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti.

BALKAN RÜZGARI

Etkinlikler kapsamında pazar akşamı sahne alan Çiğdem Taştan ise seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla izleyenlerle buluştu. Balkan müziklerine getirdiği yorumlarla tanınan Taştan’ın söylediği şarkılara bir ağızdan eşlik edilirken çiçek takdimini Beylikdüzü Belediyesi 2’nci Başkan Vekili Müslüm Akülker gerçekleştirdi.

(FOTOĞRAFLI)

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