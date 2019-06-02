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Yaşam Vadisi Akın’ın hikayeleri, Şeşen’in ezgileriyle yankılandı

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Sunay Akın ve İlhan Şeşen’i ağırladı.  Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle Beylikdüzülülere unutulmaz anlar yaşattı. Yaşam Vadisi Sahnesi’ne konuk olan Sunay...

Yaşam Vadisi Akın’ın hikayeleri, Şeşen’in ezgileriyle yankılandı
BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, Sunay Akın ve İlhan Şeşen’i ağırladı. 

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleriyle Beylikdüzülülere unutulmaz anlar yaşattı. Yaşam Vadisi Sahnesi’ne konuk olan Sunay Akın ve İlhan Şeşen yoğun ilgiyle karşılandı. Programa eşi Zehra Çalık ile birlikte katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da Şeşen’in şarkılarına eşlik etti. Başkan Çalık çiçek takdimini seyirciler arasında bulunan yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz ile sahneye çıkarak gerçekleştirdi.

“KELİME VE NOTALARI YÜREĞİMİZE NAKŞETTİNİZ”

Geceye katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,  “Bilimin ve sanatın her zaman bu kentlerin aydınlanmasında öncü olacağını biliyoruz ve kendilerine gerçekten bize bu duyguları yaşattıkları, kelimeleri ve notaları yüreğimize nakşettikleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir performanstı. Beylikdüzü’nde her şey güzel oluyor ve her şey de güzel olacak hiç endişe etmeyin. Herkesin Ramazan bayramını kutluyor, bayramdan sonra 23 Haziran’da da herkesi sandıklara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI) 

 

 

 

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