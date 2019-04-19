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Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu Yıldönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı da 23 Nisan coşkusuyla gerçekleşecek. Beylikdüzü Belediyesi...

Yaşam Vadisi 2’inci Etap 23 Nisan’da açılacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’uncu Yıldönümü Beylikdüzü’nde şenlik havasında kutlanacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı da 23 Nisan coşkusuyla gerçekleşecek.

Beylikdüzü Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, dört gün sürecek birbirinden nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu 23 Nisan’ın da şenlik havasında yaşanacağı Beylikdüzü’nde, Beylikdüzü Belediyesi’nin çocuklara bir de sürprizi olacak. Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 2’nci Etabının açılışı yapılarak çocukların kullanımına sunulacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Yaşam Vadisi 2’nci Etap sahnesinde Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı KÜLTÜRSEM öğrencilerinin; bale, modern dans, piyano, gitar, keman, oratorya ve bağlama gösterileri ile başlayacak Çocuk Şenliği, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kursiyerleri ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının gösterileri ile devam edecek. Etkinlik kapsamında ayrıca 13:00 – 17:00 saatleri arasında çeşitli atölye programları da düzenlenecek.

YONCA LODİ ŞARKILARINI ÇOCUKLAR İÇİN SESLENDİRECEK

23 Nisan günü ise, saat 09:30’da Yaşam Vadisi 1.Etapta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı’nda Çelenk Koyma Töreni ile başlayacak etkinlikler; saat 10:00’da Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceği kutlama ile devam edecek. Saat 12:00’da ise Belediye Başkanlık Binası Meclis Odası’nda Çocuk Meclisi gerçekleşecek. Saatler 15:00’ı gösterdiğinde ise; Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin yanı sıra; Pakistan, Hindistan, Estonya, Makedonya, Rusya, Kıbrıs, Meksika ve Bulgaristan’ın da katılacağı, Halk Oyunları Gösterisi düzenlenecek.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, 7’den 70’e herkesin katıldığı kortej yürüyüşü ise saat 18:00’da Yaşam Vadisi 1.Etap Çanakkale Rölyef Alanı’ndan başlayacak ve Yaşam Vadisi 2.etapta sona erecek. Yürüyüşün ardından Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yonca Lodi şarkılarını çocuklar için seslendirecek.

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