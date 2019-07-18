Yaş meyve sebzeciler Antalya'daki fuara hazırlanıyor

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu yıl 2'nci kez düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'na hazırlanıyor. 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek fuarda, Türk firmaların temsilcileri yeni pazarlardaki potansiyel alıcılarla bir araya gelecek.Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Türkiye'nin en büyük uluslararası Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı için tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıya Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Başkan Yardımcıları Cengiz Balık ve Murat Ödül, Antexpo Genel Müdürü Murat Özer ile birlikte çok sayıda birlik üyesi ve sektör temsilcisi katıldı.Yaş sebze meyve, depolama, ambalaj ve lojistikle ilgili ihracat verileri ile Türkiye'nin bölgesel alandaki durumu hakkında bilgilerin verildiği toplantıda, Başkan Hayrettin Uçak, üretim ve ihracatı arttırma politikaları kapsamında uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Türkiye'de yılda yaklaşık 45 milyon ton sebze-meyve üretildiğini anlatan Uçak, bu üretimin 4 buçuk milyon tonunun ihracatta değerlendirildiğini ifade etti. Üretimin yüzde 10’unun ihraç edildiğine dikkat çeken Uçak, "4.5 milyon ton taze sebze meyve ihracatı karşılığı, 2018 yılında 2 milyar 326 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Taze meyve sebze sektörü olarak üretimimizin yüzde 20’sini ihraç etme potansiyelimiz var ve bu potansiyele ve de 2023 yılı için yaş meyve sebze sektörü için koyduğumuz 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için uluslararası fuarlar, ihracatçılarımızın kullandığı önemli araçlardan biri durumundadır" dedi.AMAÇ ULUSLARARASI TALEPLERİ ARTIRMAKAlmanya, Rusya ve Hong Kong’da çok önemli yaş meyve fuarları düzenlendiğini dile getiren Hayrettin Uçak, uluslararası nitelikte bir taze meyve sebze fuarına ev sahipliği yapmanın gerekli olduğunu belirtti. Uçak konuşmasına şöyle devam etti:"Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Türk taze meyve sebzelerinin ve meyve sebze mamüllerinin tanıtımı ve ihracatının artması için Interfresh Fuarı dışında, Çin, Hong Kong, Almanya, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya’da toplam 8 fuara katılarak, tanıtım yaptık. Tadım etkinlikleri düzenledik. Yaş meyve sebze alanında önemli bir ihracatçı konumunda olan ülkemizin, sektörün tek fuarı olan Interfresh Antalya Fuarı'nı, uluslararası düzeyde talep gören bir fuar haline getirebilmemiz, ülkemiz ve sektörümüz adına son derece önemlidir. Fuarın yurtdışından alım heyetleri ile desteklenerek, alıcıların sayısının artırılması halinde hem yurt içindeki ihracatçılarımızın hem de diğer ülkelerdeki ithalatçıların fuara ilgisinin de artacağını düşünüyorum."YÜZ YÜZE TİCARİ GÖRÜŞMELERKonuşmasında Türkiye'nin kiraz, üzüm, narenciye, nar, çilek, kestane, domates gibi ürünlerde üretim ve ihracat bakımından dünya pazarında üst sıralarda yer aldığına dikkat çeken Hayrettin Uçak, hem ihracatçılar hem de İhracatçı Birlikleri olarak yeni pazarlar bulmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi. Uçak, "Geçtiğimiz günlerde Çin’e kiraz ihracatımızın önündeki engeller kalktı ve şu anda Çin’den yoğun bir talep ile karşı karşıyayız. Bu tür fuarlar ile yeni pazarlardaki potansiyel alıcılar, Türk firmalarının standlarını ziyaret ederek yüz yüze ticari görüşmelerde bulunuyor ve ilgilendikleri firmaların tesislerini ziyaret ederek inceleme imkanı buluyor" dedi.500'DEN FAZLA ALIM HEYETİAntexpo Genel Müdürü Uğur Fora ise, fuarın Türkiye'nin ihracat projesi olduğuna dikkat çekerek, fuarın başarısı konusunda 1.5 yıllık fizibiletinin ardından uygun yerin Antalya olduğuna karar verdiklerini anlattı. Yaş meyve sebze sektörünün üretimi, tohumu ve ıslahı gibi tüm süreçlerdeki alt paydaşların bu fuarda buluşması gerektiğini ifade eden Fora, "Yurt dışı alım heyetleri çok önemli. Fiyatından alt yapıya kadar uluslararası standartlarda bir fuar için tecrübelerimizi ortaya koyduk. Geçen sene ilk olmasına rağmen 23 ülkeden 500'ün üzerinde alım heyeti getirdik. Firmaların dünya ticaretindeki pasta payını büyütmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.ANTALYA'YA DOĞRUDAN UÇUŞ FIRSATIFuarın Genel Müdürü Murat Özer de, fuarın yer seçimiyle ilgili olarak Antalya'nın İstanbul'dan sonra direk uçuşlar açısından en avantajlı şehir olduğunu söyledi. Fuara geçen yıl 5 ülkenin büyükelçisinin katıldığını belirten Özer, bu ülkelerin bu yıl fuarda katılımcı olarak yer alacağını açıkladı. Özer, "Geçen yıl fuarda 1831 ziyaretçi vardı. Bu sene geçen yıla ek olarak yaş meyve sebzenin sulama grubuna özel bir bölüm yaptık. Bu yıl ziyaretçi sayısını arttıracağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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