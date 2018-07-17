Yaş çay dolu telis yamaçtan yuvarlandı, işçiler çıkarmak için çabaladı

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE'de, Gürcistan uyruklu işçilerin tarladan topladığı yaş çayın konulduğu telis olarak adlandırılan çuval, yamaçtan yuvarlandı. İşçilerin çay dolu bezi, yuvarlandığı yerden almaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Rize'de hasat yapan Gürcü işçiler, tarladan topladıkları yaş çayı yörede 'telis' denilen çuvala koydu. İşçiler, çayı yığdıkları çuvalı toplayarak, araziden yola doğru sürükleyip, taşımaya başladı. Bu sırada, yaş çay dolu çuval, işçilerin elinden kayıp, yamaçtan yuvarlandı. Gürcü işçiler, yaklaşık 300 liralık yaş çayın olduğu şuvalı almak için seferber oldu. Yamaçtan inen işçiler, çevredekilerin de yardımıyla çuvalı yola çekmeye çalıştı. Kısa gelen ipe ilave yapan işçiler, uzun uğraşlar sonucu çuvalı yola çıkarabildi. Bu sırada çevredekiler de cep telefonlarının kameralarıyla bu anları kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede çok sayıda beğeni alan görüntülerdeki şiveli konuşmalar ise izleyenlerin ilgisini çekiyor.

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