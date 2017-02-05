Yarıyıl tatilinin son gününde Erciyes doldu taştı

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, () – YARIyıl tatilinin son gününü eğlenerek geçirmek isteyen öğrenciler ve aileleri, Erciyes Kayak Merkezine akın etti.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, yarıyıl tatilinde hafta içi ve hafta sonu on binlerce insanı ağırladı. Toz karı ile ünlü Erciyes, yarıyıl tatilinin son gününde Kayseri ve civar illerden gelen öğrencilerin akınına uğradı. Tatilin son gününü en iyi şekilde değerlendirmek ve spor yapmak için Erciyes’e gelen öğrenciler, kiraladıkları kayak ve kızak ile kaymanın keyfini yaşadı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığı Erciyes Kayak Merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 derecede olması, kayakseverlerin sorunsuz olarak kayak yapmasını sağladı. Öğrenciler, tatilde Erciyes’e gelerek kayak kaymayı öğrendiklerini, tatilin bitmesine ise üzüldüklerini söyledi.

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