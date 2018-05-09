Yarışmada birinci olan hukuk öğrencilerine iş teklifi yağdı

AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, 'Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması'nda, Türkiye birincisi olan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin başarılı öğrencilerine iş teklifi yağıyor. Dört öğrenciden oluşan Hukuk Fakültesi takımı yaptığı savunma ile jüriyi ve izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda 3- 4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması'na; Akdeniz, Erciyes, Erzincan, Gaziantep, İnönü, Selçuk, Süleyman Demirel, Kırıkkale, Atatürk ve Karadeniz Teknik üniversitelerinin öğrencileri katıldı. Birçok yargı mensubu, akademisyen ve öğrencinin izlediği yarışmada, üniversitelerin hukuk fakültesi öğrencileri, oluşturulan mahkeme ortamında önceden konusu belirlenmiş bir olayın davacı ve davalı tarafları sıfatıyla savunma yaptı. Yarışmada ayrıca, biri iddia, diğeri savunma makamını temsil eden iki takımdaki öğrenciler, ticaret hukuku alanında yazılı ve sözlü iki aşamada jüri üyelerine savunmalarını sundu. İki gün boyunca süren yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, birinci Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ikinci İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve üçüncü de Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı oldu.

Antalya'da gösterdikleri performansla henüz öğrenci olmalarına rağmen üniversite ve hukuk bürolarından iş teklifleri alan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı ile danışman öğretim üyesi Dr. Emre Kıyak, takım çalıştırıcıları araştırma görevlileri Emine Boztaş ve Muhammet Ali Güllüce, Erzurum'a döndü. Kazandıkları kupayı Atatürk Üniversitesi'ne getiren son sınıf öğrencileri Emine Deveci, Nergis Esen, İsmail Ay ve Oğuzhan Kaya'yı tebrik eden Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner, "Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Çeyrek finalde Erzincan, yarı finalde Kırıkkale ve finalde de İnönü Üniversitesi'ni eleyerek yarışmada birinci olan öğrencilerin büyük bir başarı eldiği ettiğini vurgulayan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alpertunga Avcı ise "Öğrencilerin hukuk uygulamasıyla erkenden tanışmaları, hukuk kitaplarından elde ettikleri teori ve içtihatları iddia ve savunmalarında kullanmaları, onları meslek hayatına hazırlayan güzel ve önemli bir deneyim kazanmalarını hedefleyen yarışmada birinci olmaları, bizleri gururlandırdı. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Antalya'da gösterdikleri üstün performansla Atatürk Üniversitesi'ni en iyi şekilde temsil ettiklerini vurgulayan takım temsilsici 4'ncü sınıf öğrencisi İsmail Ay da "Yarışmaya çok iyi hazırlanmıştık. Kendimize olan ve hocalarımızın da bize olan güveni ile başarıyı elde ettik. Yarışmadan sonra bazı üniversite hatta hukuk barolarından iş teklifleri gelmeye başladı. Bu başarımızla okulumuzdaki arkadaşlara da örnek olduğumuza inanıyorum" dedi.



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