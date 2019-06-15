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Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı 

SİİRT’te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayvetti. Siirt Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım...

Yarım kalple dünyaya gelen minik Miraç, yaşama tutunamadı 
SİİRT’te, yarım kalple dünyaya gelen 3 yaşındaki Miraç Baykara, tedavi gördüğü hastanede hayatını kayvetti.
Siirt Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Aydın Baykara'ın 4'üncü çocuğu olan Miraç, 3 yıl önce yarım kalple dünya geldi. Baykara Ailesi, 7 aylıkken hastalığı teşhis edilen Miraç'ı tedavi ettirmek için çok sayıda hastaneye götürdü. 2 yıl önce ise Sağlık Bakanlığı, Miraç bebeği, Ankara'daki özel bir hastaneye getirtti. Burada yapılan 2 haftalık tedavinin ardından Miraç bebek, Siirt'e geri götürüldü.
Zaman zaman rahatsızlanıp, hastaneye götürülen Miraç, 2 gün önce evde bir kez daha fenalaştı. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındığı yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti.
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