Yarım asırlık lontanta yangında kullanılmaz hale geldi

AYDIN'ın Köşk ilçesinde çıkan yangında, yarım asırlık lokanta küle döndü.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mehmet Çakı'ya ait lokantanın mutfağında, bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kızarmış yağın bir anda alev alması sonucu çıkan yangın, kısa sürede tüm lokantayı sardı. Lokanta çalışanlarının ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken, yarım asırlık lokanta kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



