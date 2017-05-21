Yarım asır sonra okullarında buluştular

ÇANAKKALE'de Gelibolu Lisesi'nden 1970-1971 eğitim öğretim yılında mezun olan 6/A Fen ve Edebiyat sınıfının öğrencileri, 45 yıl sonra aynı okulun bahçesinde buluştu.

Gelibolu Lisesi'nin ilk mezunları 45 yıl sonra biraraya geldi. Birçoğu bunca yıl sonra birbirlerini görmenin sevinci ile kucaklaşırken, kimileri de birbirlerini tanımakta güçlük çekti. Mezun oldukları okulun sıralarına 45 yıl aradan sonra tekrar oturmanın heyecanını yaşayan 1970-1971 eğitim ve öğretim yılının öğrencilerinden David Kara'nın (64) sınıf yoklamasının ardından sembolik olarak ders yapıldı. Hem neşe, hem de duygu yüklü anların yaşandığı sıralarda, bazı mezunlar gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi İsrail'den gelerek bu mutluluğa ortak olan ve bu buluşmayı sağlayan David Kara, yaşanan mutluluğu nasıl anlatabileceğini bilmediğini söyleyerek, "Çocukluk ve lise yıllarım Gelibolu'da geçti. Liseyi bitirdikten birkaç yıl sonra İsrail'e döndük. Orada yaşamaya başladım. Ama Gelibolu'dan kopamadım. Ara ara buraya gelerek arkadaşlarımı görüp, anılarımızı yaşıyorduk. Tekrar biraraya gelmeye karar verdik. Özellikle bayan arkadaşlarımızı bulmak daha zordu ve biz bunu başardık. Facebook'tan duyurduk ve işte o yılların ilk mezunları ile okulumuzda ve sıralarındayız" dedi.

Bu güzel buluşma için İzmir'den gelen emekli finansal yönetici Oğuz Toprak da "Neredeyse yarım asır sonra, o yılların gençleri, şimdilerin ise dedeleri ve anneananeleri olan arkadaşlarımızla biraraya geldim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Yıllar sonra o koştuğumuz, gençliğimizin geçtiği okul bahçesinde ve hatta sıralarında olmak çok güzeldi. Bu buluşmaların düzenli ve geleneksel hale getirilmesi, ileride daha geniş çapta düzenlenmesi için karar aldık" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI