Yarım asır sonra kana kana su içti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde işçi emeklisi Mehmet Aydın (56), böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yarım asırdır ilaç tedavileri ve doktor kontrolleriyle suya hasret olarak hayatını sürdüren Mehmet Aydın'a iki hafta önce bağışlanan böbrek nakledildi. Hastalığı nedeniyle yarım asırdır günde 3 bardak su içerek yaşayan Aydın, naklin ardından günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı.

Bayramiç ilçesinde böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aydın, 52 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç tedavileriyle devam ettirdi. Mehmet Aydın'ın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yitirerek, iflas etti. Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan Mehmet Aydın'ın hayatı günden güne zorlaşmaya başladı. Çevresinde böbrek nakliyle sağlığına kavuşan hastaları gören Mehmet Aydın, 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı. Mehmet Aydın'a beklediği nakil haberi 22 Kasım tarihinde Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, Mehmet Aydın'a başarılı bir şekilde nakledildi.

56 YILLIK KANA KAN SU İÇME HASRETİ SON BULDU

Doğuştan böbrek rahatsızlığı nedeniyle 56 yıldır hayatında büyük zorluklar yaşayan Mehmet Aydın'ın en büyük hayali ise kana kana su içmekti. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle yarım asırdır günde 3 bardak su içebilen Aydın'ın kana kana su içme hasreti nakil sonrası son buldu. Aydın, artık günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı.

'NAKİL İŞLEMİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Mehmet Aydın’ın çocukluğundan bu yana böbrek rahatsızlığı çektiğini belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Aydın'ın doğuştan gelen bir böbrek rahatsızlığı olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

"Mehmet Aydın'ın 4 yıl önce böbrekleri, vücudun yükünü taşıyamaz hale geldi, iflas etti ve diyaliz makinesine bağlandı. Bundan sonra Mehmet bey için oldukça zorlu bir süreç başladı. Çünkü hayatını makineye bağlı olarak devam ettirmek durumunda kaldı. Haftanın 3 günü diyaliz makinesine girdi. Bu süreçteki hayat zorlu olduğu için böbrek nakli olmaya karar verdi. Organ Nakil Merkezimize başvurdu. 22 Kasım tarihinde Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından merkezimize ulaşıldı. Bağışlanan böbreğin doku ve uyum testleri olumlu çıkınca böbrek nakli işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Mehmet Bey’in daha önce bir su bardağına yakın idrar çıkışı varken, şuanda 3 litre civarında bir idrar çıkışı mevcut.”

'KANA KANA SU İÇECEĞİM'

Doğumundan itibaren böbrek rahatsızlığı çektiğini ifade eden Mehmet Aydın ise, “Bu rahatsızlık nedeniyle ayağım şişiyordu. Kalbime kramp giriyordu. Bunlar da beni rahatsız ediyordu. Hastalığım ilerleyince diyaliz makinesine girmeye başladım. Hayatımın 3 günü makinede geçiyordu. Bu durum hayatımı zorlaştırıyordu. Nakil olmaya karar verdim. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne başvurdum. Nakil oldum, şimdi çok rahatım. Sağlığım yerinde, istediğim kadar su içemiyordum ama nakil sonrası günde 4 litre su içmeye başladım. Artık kana kana su içeceğim” diye konuştu.



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