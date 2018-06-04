Yargıtay'dan "gökdelen" kararı

İstanbul () - KADIKÖY'de meteoroloji arazisi olarak bilinen yeşil alana yapılan 4 gökdelenle ilgili firmanın Kadıköy Belediyesi'ne açtığı tazminat davasıyla ilgili Yargıtay'dan karar çıktı. Yargıtay, bölge mahkemesinin "Kadıköy Belediyesi'nin Taşyapı'ya tazminat ödemesi ve kamu mallarına icra konulması" yönündeki kararını oybirliği ile bozdu. Dava idare mahkemesinde yeniden görülecek.

Kararla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy halkı için sevindirici bir karar. Biz halk adına karar veriyoruz ve uygulama yapıyoruz. Müteahhitler dahil olmak üzere kentte yaşayan herkes kurallara uymak zorunda. Yasanın bize denetim, ruhsat yetkisi gibi yetkileri doğru kullanmalıyız. Bunu bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Üstümüzdeki baskının kalkması ve kararın adaletli olması sevindirici" diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Söz konusu araziye 4 gökdelen yapan Taşyapı, Kadıköy Belediyesi'ne "inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle" durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporu ile Kadıköy Belediyesi'nin yaklaşık 102 milyon lira maddi tazminat ödemesine karar verilmişti. Bu miktar Kadıköy Belediyesi 2017 bütçesinin beşte birini oluşturuyordu. Söz konusu firma mahkeme kararının açıklanmasının ardından Yargıtay sürecini beklemeyerek 24. İcra Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ve Kadıköy Belediyesi'nin taşınmazları ile banka hesaplarına el konulmasını istemişti. Firmanın icra işlemi yapılmasını istediği taşınmazlar arasında camiler, parklar ve muhtarlık binaları da bulunuyordu.

TAZMİNAT MİKTARI 44 MİLYON 159 BİN 487 LİRAYA İNDİ

Kadıköy Belediyesi tazminat kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Taşyapı'nın işin tamamına yakınını kredi kullanarak yaptığı ve finansman gider artışından kaynaklı zarar istemesinin mümkün olmadığını belirterek maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, manevi tazminat talebinin ise reddine karar verdi. Daha önce 101 milyon 859 bin 43 TL lira olan tazminat miktarı 44 milyon 159 bin 487 liraya indi. Dava ardından da Yargıtay 4. Hukuk Dairesine taşınmıştı.

