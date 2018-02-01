Yargıtay'dan '15 Temmuz' broşürü 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Türkiye'de Gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü' isimli Türkçe ve İngilizce broşür hazırlandı. Hazırlanan broşürle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Hazırlanan İngilizce ve Türkçe broşürler başsavcılıktan yapılan yazılı açıklama ile birlikte Ankara'daki medya kuruluşlarının temsilcilerine de gönderildi.