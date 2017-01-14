Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı (3)

YARGITAY BAŞKANI CİRİT AYVALIK'TA Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ne geçerek deve güreşlerini izledi. Güreşlerden...

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı (3)

YARGITAY BAŞKANI CİRİT AYVALIK'TA
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ne geçerek deve güreşlerini izledi. Güreşlerden sonra Ayvalık'a giden Cirit, önce Taksiyarhis Anıt Müze ve Taş Kahveyi gezdi. Daha sonra Cunda'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Yemeğe Yargıtay Başkanı Cirit'in yanı sıra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay mensupları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, işadamı Ahmet Sucu, ildeki kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.
Yemekte konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, "İki günden beri hemşehrilerimin candan ilgisine, dost yaklaşımlarına şahit olduk. 150 yıllık geçmişi olan Yargıtayımız, her yıl yapmakta olduğu işbirliği toplantısını bu yıl ülkemizin en müstesna yöresinde Kaz Dağları'nda Ayvalık, Edremit, Havran ve Burhaniye'de gerçekleştirdik. Gerçekten yöneticilerimizle birlikte müstesna iki gün geçirdiler ve en güzel duygularla buradan ayrılacağız" dedi.
Konuşmanın ardından Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay üyelerinde çeşitli hediyeler verildi.
Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55