Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Edremit'te yapıldı (3)

YARGITAY BAŞKANI CİRİT AYVALIK'TA

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından, memleketi Burhaniye İlçesi'ne geçerek deve güreşlerini izledi. Güreşlerden sonra Ayvalık'a giden Cirit, önce Taksiyarhis Anıt Müze ve Taş Kahveyi gezdi. Daha sonra Cunda'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katıldı. Yemeğe Yargıtay Başkanı Cirit'in yanı sıra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay mensupları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, işadamı Ahmet Sucu, ildeki kaymakam ve belediye başkanları, kamu kurum müdürleri katıldı.

Yemekte konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, "İki günden beri hemşehrilerimin candan ilgisine, dost yaklaşımlarına şahit olduk. 150 yıllık geçmişi olan Yargıtayımız, her yıl yapmakta olduğu işbirliği toplantısını bu yıl ülkemizin en müstesna yöresinde Kaz Dağları'nda Ayvalık, Edremit, Havran ve Burhaniye'de gerçekleştirdik. Gerçekten yöneticilerimizle birlikte müstesna iki gün geçirdiler ve en güzel duygularla buradan ayrılacağız" dedi.

Konuşmanın ardından Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay üyelerinde çeşitli hediyeler verildi.

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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