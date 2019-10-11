Yargıtay Başkanı Cirit: Yargı paketlerinde İstanbul Bildirgesi dikkate alınmalı

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Yargı paketleri hazırlanırken, 'İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkeler mutlaka dikkate alınmalı. Yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında, 'İstanbul Bildirgesi'nde basitçe ifade edilen köklü çözümler bulunmaktadır" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit, Ankara'da otelde düzenlenen 'Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararları Sempozyumu'na katıldı. Programda konuşan Cirit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Sefere çıkan şanlı ordumuza zaferler diliyoruz. Ayaklarına taş gelmesin, en kısa zamanda zaferle sonuçlansın" diye konuştu.

Yüksek hakimlerin sadece dava dosyalarını konu eden kişiler olmadığını, adalet politikalarına da katkı sağladıklarını belirten Cirit, "Yargıtay; son yıllarda etik, şeffaflık ve adalet yönetimi konularında önemli reformlar yapmış, yurt içinde ve yurt dışında bunun çok olumlu yansımaları olmuştur. Yargıtay öncülüğünde 5 kıtadan, 37 ülkeden yüksek mahkeme başkanının katılımıyla gerçekleştirilen yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi, en son 23 Temmuz 2019'da Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konseyi'nde 192 ülkenin oluruyla kabul edilmiştir. 150 yıllık köklü bir kurum olan Yargıtay'ın uluslararası alanda gösterdiği bu müstesna başarı Türk Yargıtayı'na olan güvenin de bir göstergesidir" dedi.

'İSTANBUL BİLDİRGESİ'NDE KÖKLÜ ÇÖZÜMLER VAR'

Yargıtay öncülüğünde, hakimlerce ve hakimlerin uygulamaları için hazırlanan 'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve Uygulama Tedbirleri'nin BM'de kabul edilmesinin, Yargıtay'ın insan haklarının gelişmesine evrensel düzeyde verdiği katkı olduğunu söyleyen Cirit, şunları kaydetti:

"Yargı paketleri hazırlanırken 'İstanbul Bildirgesi'ndeki ilkeler mutlaka dikkate alınmalıdır. Bugün gündemimizde birinci yargı reformu paketi bulunmaktadır. Bizim orada bulunan arkadaşlarımız bu konuda da katkılarda bulunmaktadır. Yargı etiği, yargıda şeffaflık, adalete erişim, hakimlerin liyakate dayalı işe alım ve terfilerine ilişkin konular hakkında İstanbul Bildirgesi'nde basitçe ifade edilen köklü çözümler bulunmaktadır. İnsanlığın uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin ürünü olan bu formüllerden daha çok yararlanmalıyız."

'AVUKATLARA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTE'

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın gösterdiği çabanın amacına ulaşması için hukuk ve adalet bilincine sahip yüksek kurumlara, akademisyenlere, avukatlara ve hukuk öğrencilerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti. Yargı etiğinin yaygınlaştırılması için Türkiye Barolar Birliği (TBB) başta olmak üzere tüm barolara ve avukatlara önemli görevler düştüğünü belirten Cirit, "Bu nedenle tüm barolar, yargı etiği komisyonları oluşturmalıdır. Hiç şüphe yoktur, yargı etiğinin yaygınlaşması adaletin tüm sorunlarını çözmeye tek başına yeterli olmayacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekir; yargı etiğini hukuk kültürümüzün temeli yapamadığımız sürece adalet hizmetlerinde arzu ettiğimiz standartlara ulaşmamız da mümkün değildir" dedi.

Cirit, konuşmasının ardından Yargıtay etik ilkelerinin kurum içinde yaygınlaşmasına katkı sağlayan Yargıtay personeline sertifika verdi.



