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Yargıtay Başkanı Cirit, Vali Bilmez'i ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, () - YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberindeki heyetle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Bilmez; Yargıtay Başkanı Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet...

Yargıtay Başkanı Cirit, Vali Bilmez'i ziyaret etti

Behçet DALMAZ/VAN, () - YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberindeki heyetle Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Bilmez; Yargıtay Başkanı Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik, Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarını valilik bahçesinde karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Cirit, makamında ziyaret ettiği Bilmez'e "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek, başarı ve iyi dileklerini dile getirdi. Ziyaret Vali Mehmet Emin Bilmez, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın karşılıklı plaket takdimiyle sona erdi.

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