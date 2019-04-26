Yargıtay Başkanı Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildi

HATAY'ın Dörtyol ilçesine gelerek İlk Kurşun Müzesi'ni gezen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e fahri hemşehrilik beratı verildi.Dörtyol'a gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kaymakam Murat Bulacak ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı yıllarında kullanılan silahların sergilendiği İlk Kurşun Müzesi'ni ziyaret eden Cirit'e Başkan Fadıl tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi. Ziyaretin ve verilen fahri hemşehrilik beratının kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Cirit, "Türk milletinin varoluşundan itibaren her zaman adaleti savunmuştur. Ve hep adaletle yönetilmiştir" dedi.

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