Yargıda 'BAM hızı'

İLK derece mahkeme kararlarının denetim mekanizması olarak, Yargıtay'ın yerine oluşturulan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ceza dairelerinde bir dosyanın karara bağlanma süresi 6.9 gün, hukuk dairelerinde ise, 8.2 gün olarak hesaplandı. Yargıtay'da 3- 4 yıl beklenen kararlar, BAM'da en fazla 45 günde çıkıyor.Adalet Bakanlığı'nın, 'Türk yargı sisteminde en büyük ikinci reform' olarak nitelendirilen 'istinaf mahkemeleri' uygulaması, bir taraftan Yargıtay üzerindeki ciddi iş yükünü azaltırken, diğer taraftan 'temyiz' olarak adlandırılan itiraz dosyalarında karar sürecini büyük ölçüde kısalttı. 20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de ilk etapta 7 bölgede 'istinaf' olarak da adlandırılan 'BAM' kuruldu. Antalya'da kurulan BAM'a Mersin, Denizli, Isparta ve Burdur illeri bağlandı."İSTİNAFLAR TARİHİ BİR ADIM"Antalya BAM Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, 20 Temmuz 2016'dan itibaren Antalya ve bağlı illerden gelen dosya, karara bağlanan dosya sayısı ve karara bağlama süreleriyle ilgili bilgi verdi.Ali Nevzat Açıkgöz, adli yargılamanın, yargılamada süratin ve verimliliğin sağlanması bakımından yargı sistemine istinaf mahkemelerinin dahil edilmesini çok önemli tarihi bir adım olarak nitelendirdi.İKİ DERECELİ KONTROL MEKANİZMASIİstinaf mahkemelerinin daha güvenceli bir yargılama sağlayacağını kaydeden Ali Nevzat Açıkgöz, "Çünkü ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, önceden yapılmakta olan tek dereceli ve sadece kararların hukuka uygun verilip verilmediği hususuyla sınırlı kontrol ve denetim mekanizması yerine, iki dereceli bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Bir kararın iki ayrı üst yargı organınca denetlenmesi, daha sağlıklı ve doğru karar verilmesi imkanını doğuracaktır" dedi.YENİDEN YARGILAMA YAPABİLİYORAli Nevzat Açıkgöz, ayrıca istinaf aşamasında sadece hukuki denetimle yetinilmeyip aynı zamanda ve gerektiğinde yeniden yargılama yapılması olanağı olmasının, kararların daha sağlıklı ve isabetli verilmesini sağladığını da söyledi. BAM Başkanı Açıkgöz, "İstinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesi ile kararlara karşı denetim mekanizmasının artmasıyla yargıda ortaya çıkan adil yargılanmayla ilgili sorunlar da azalacak ve yargıya duyulan güven artacaktır" diye konuştu.CEZA DAİRELERİNDE ORTALAMA 6.9 GÜNDE KARAR VERİLİYOR20 Temmuz 2016'dan bugüne ceza dairelerine toplam 8 bin 665 dosya geldiğini belirten BAM Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, bunlardan 6 bin 936'sının karara bağlandığını ve ceza daireleri açısından iş çıkartma oranının yüzde 80.04 olduğunu söyledi. Bu dosyalardan 713'ü için ilk derece mahkemelerde olduğu gibi deliller toplanıp, taraflar dinlenerek yeniden duruşma yapıldığını kaydeden Ali Nevzat Açıkgöz, 585 dosyaya ilişkin verilen kararların bozulduğunu, bu oranın da yüzde 8.43 olduğunu dile getirdi.Ali Nevzat Açıkgöz, ceza dairelerine gelen dosyaların karara bağlanma süre ortalamasının 6.9 gün olduğuna dikkati çekti.HUKUK DAİRELERİNDE 8.2 GÜNTürkiye'de 20 Temmuz 2016'dan itibaren hukuk dairelerine gelen toplam dosya sayısının ise 4 bin 199 olduğunu açıklayan Ali Nevzat Açıkgöz, 3 bin 82 dosya hakkında karar verildiğini ve hukuk daireleri açısından iş çıkartma oranının yüzde 73.39 olduğunu vurguladı. Hukuk dairelerinde bir dosyanın ortalama karara bağlanma süresinin 8.2 gün olduğuna değinen Açıkgöz, ilk derece mahkemelerden gelen dosyaların yüzde 87'sinin burada karara bağlandığını dile getirdi. Ali Nevzat Açıkgöz, ceza dairelerinde ise bu oranın yüzde 90 olduğunu kaydetti.YARGITAY'DA 1 MİLYON DOSYA VARBugün itibariyle Yargıtay'da bekleyen dosya sayısının 1 milyona yakın olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "İstinaf mahkemeleri Yargıtay'ın şu anda aşırı derecede fazla olan iş yükünün de azalmasına katkı sağlıyor ve Yargıtay'ın hukuki denetim işlevini daha iyi yapmasını ve içtihat mahkemesi olarak fonksiyonunu daha iyi yerine getirmesini de mümkün kılacaktır" dedi.Ali Nevzat Açıkgöz, Yargıtay'daki 1 milyon dosyanın da gelecek 3 yıl içinde eritilmesinin hedeflendiğini kaydetti."3-4 YIL BEKLENEN KARARLAR 1 HAFTADA GELİYOR"Ali Nevzat Açıkgöz, geçmişte Yargıtay'a giden dosyalarda 3- 4 yıl karar için beklendiğini, BAM'da duruşması yeniden yapılanların 1- 1.5 ay, diğerlerinin de 2-3 günde karara bağlanabildiğini anlattı. Açıkgöz, istinaf mahkemelerinde uzun hapis cezaları veya müebbet gibi dosyaların Yargıtay'a gönderildiğini de belirterek, "Ceza dairelerinde ortalama her 100 dosyadan 10'u, hukuk dairelerinde ise her 100 dosyadan 13'ü Yargıtay'a gönderiliyor" diye konuştu.

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