Yardıma muhtaç kardeşlerin suyu kesildi

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan, komşularının yardımıyla geçinen 3 kardeşin yaşadığı evin suyu, borç nedeniyle kesildi.Camiatik Mahallesi Makine Sokak üzerindeki tek katlı evde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Gürbüz (59), Nikar (57) ve Neriman Akıncı'nın (54) suyu, 505 liralık borç nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekiplerince kesildi. Hiçbir geliri olmayan ve çevredekilerin yardımlarıyla geçimlerini sağlayan 3 kardeşin yaşadığı evin suyunun kesilmesine, komşuları ve mahalleli tepki gösterdi.Mahalle sakinlerinden Hanife Meriç, kardeşlerin yardıma muhtaç olduğunu belirterek, “Bu hasta insanların, bu genç çocukların sularını neden kestiniz. Bunlar zaten mağdur durumda. Günahtır. Yetkililer bunların yanında olmayacak, kim olacak bunların yanında. Bizler komşuları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda belediyenin desteklerini bekliyoruz. Yazıktır. Günahtır. Kınıyoruz bu hareketlerinden dolayı. Böyle insanların sularını kesmesinler. Burada 3 kişi yaşıyorlar. Kendileri mağdurdur, gelirleri yok. Belediyeden yardım bekliyoruz mahalleli olarak. Kendilerine elinden gelen yardımı esirgemesin. Suların bir an önce açılmasını istiyoruz. Bu insanlar çok mağdur durumda. Başkanım görüyorsunuz, gençlerin suları akmıyor. Başkanım bu insanlara yardım edin” dedi.'YAZIKTIR, GÜNAHTIR'Komşu Birol Çalıklar da, sularının kesilmesine tepki göstererek, "Bugün 3'üncü gün oldu, su yok. Kendileri çok gariban. Hiçbir gelirleri yok. Bu suyun bir an önce açılmasını istiyoruz. Kendileri benimde 10 yıldır kapı komşumdur. Kendileri hasta insanlar, yazıktır, günahtır suları açılsın" diye konuştu.'SULARINI AÇSINLAR'Fatma Özadalı ise 3 kardeşin mağdur olduğunu ifade ederek, “Bu insanlar çok garibandır. Suları açılsın. Kesilmesin. Gelip hemen sularını açsınlar. Kendilerinin hiçbir geliri yok. İnsanlar zaten hastalık nedeniyle yatıyor, çalışmıyorlar" ifadelerini kullandı.