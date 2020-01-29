Son Dakika
Yardım için gönderilen montun cebinden çıkan not, depremzede aileyi duygulandırdı
GENEL 29.01.2020, 16:16
ELAZIĞ’da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, oturdukları binanın hasar görmesinden dolayı eşi ve iki çocuğuyla evinden çıkmak zorunda kalan Filiz Yıldırım Varol (33), depremzedelere gelen yardımların arasından çocuklarına aldığı iki montun cebinden çıkan notları görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.
24 Ocak günü saat 20.55’te Elazığ’da Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı binalar çökerken, birçok bina da kullanılmaz hale geldi. O binalardan biri olan İcadiye Mahallesi’ndeki Güngör Apartmanı’nda oturan 2 çocuk annesi Filiz Yıldırım, ailesiyle birlikte deprem gecesi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bir akrabalarının evine yerleşen Yıldırım ailesi, Türkiye’nin birçok noktasından Elazığ'a depremzedeler için gönderilen kıyafetlerden almak için yardımların toplandığı yere gitti. Burada çocukları Elif İkra (8) ve Yiğit Efe’ye (2) iki mont alan anne Filiz Varol, montların cebine bakınca içindeki notları gördü. Notlarda 'Bu mont sihirlidir, giyenin her dileği gerçek olur' yazısını buldu.
'ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'
Deprem günü eşi ve çocuklarıyla evde oturduklarını ve hızlıca evden çıkarak canlarını zor kurtardıklarını söyleyen anne Varol, daha sonra yetkililerin evin yıkılması kararı alındığını kendilerine ilettiklerini söyledi. 3 gün içinde eşyalarını toparlayıp akrabalarının evine yerleştiklerini belirten Varol, "Biz depremzedelere kıyafet yardımı göndermişler. Bana da 2çocuğumun giymesi için yardımların içinde iki mont verdiler. Çocuklarıma montları giydirdim. Daha sonra her iki montun da cebinden not çıktı. O notlar bizi çok duygulandırdı. Yaşadığımız felaketin ortasında içimizi ısıttı. Çocuğum ilk etapta notta yazan sihirli kelimesinden dolayı korktu. Ama daha sonra notun tamamını okuyunca mutlu oldu ve hemen dilek tuttu. Hüngür hüngür ağladık. Neyse ki hala iyi insanlar var. Ben bu notları yazan kişiyle tanışmak istiyorum. Çocuklarım onlar sayesinde bir nebze de olsa mutlu oldu. Buradan o kişiye sesleniyorum. Biz onunla tanışmak istiyoruz" dedi.
Montun cebindeki sihirli kelimesinden dolayı korktuğunu fakat tamamını okuyunca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Elif İkra Varol ise montu giyer giymez yeniden evlerinin olmasını ve odasında ders çalışmayı dilediğini belirtti.
24 Ocak günü saat 20.55’te Elazığ’da Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı binalar çökerken, birçok bina da kullanılmaz hale geldi. O binalardan biri olan İcadiye Mahallesi’ndeki Güngör Apartmanı’nda oturan 2 çocuk annesi Filiz Yıldırım, ailesiyle birlikte deprem gecesi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bir akrabalarının evine yerleşen Yıldırım ailesi, Türkiye’nin birçok noktasından Elazığ'a depremzedeler için gönderilen kıyafetlerden almak için yardımların toplandığı yere gitti. Burada çocukları Elif İkra (8) ve Yiğit Efe’ye (2) iki mont alan anne Filiz Varol, montların cebine bakınca içindeki notları gördü. Notlarda 'Bu mont sihirlidir, giyenin her dileği gerçek olur' yazısını buldu.
'ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'
Deprem günü eşi ve çocuklarıyla evde oturduklarını ve hızlıca evden çıkarak canlarını zor kurtardıklarını söyleyen anne Varol, daha sonra yetkililerin evin yıkılması kararı alındığını kendilerine ilettiklerini söyledi. 3 gün içinde eşyalarını toparlayıp akrabalarının evine yerleştiklerini belirten Varol, "Biz depremzedelere kıyafet yardımı göndermişler. Bana da 2çocuğumun giymesi için yardımların içinde iki mont verdiler. Çocuklarıma montları giydirdim. Daha sonra her iki montun da cebinden not çıktı. O notlar bizi çok duygulandırdı. Yaşadığımız felaketin ortasında içimizi ısıttı. Çocuğum ilk etapta notta yazan sihirli kelimesinden dolayı korktu. Ama daha sonra notun tamamını okuyunca mutlu oldu ve hemen dilek tuttu. Hüngür hüngür ağladık. Neyse ki hala iyi insanlar var. Ben bu notları yazan kişiyle tanışmak istiyorum. Çocuklarım onlar sayesinde bir nebze de olsa mutlu oldu. Buradan o kişiye sesleniyorum. Biz onunla tanışmak istiyoruz" dedi.
Montun cebindeki sihirli kelimesinden dolayı korktuğunu fakat tamamını okuyunca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Elif İkra Varol ise montu giyer giymez yeniden evlerinin olmasını ve odasında ders çalışmayı dilediğini belirtti.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:10
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016