Yard. Doç. Dr. Üney: Büyük şehirlerde çocukların uyuşturucu riski yüksek

İSTANBUL Gelişim Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Rıdvan Üney, büyük şehirlerde çocukları bekleyen uyuşturucu tehlikesi riskinin daha yüksek olduğunu, İstanbul’daki 10’uncu sınıf öğrencilerinden her 10'undan 1’inin en az bir kez uyuşturucu madde denediğini söyledi.Avcılar Kaymakamlığı’na bağlı Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, ilçede görevli rehber öğretmen ve okul yöneticileri, muhtar, müftü ve kurum amirlerine yönelik eğitim çalışmalarını arttırdı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim toplantısında konuşan Kaymakam Hulusi Doğan, “Büyük değişimler küçük dokunuşlarla başlar” derken Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nin 1 yıl içinde 65 bin öğrenci ve velisine ulaştığını söyledi. Kaymakam Doğan, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir gelecek için İstanbul Çocukları Vakfı’nın desteği ile bir projeyi uyguladıklarını, bağımlılığı önleyici çalışma yaptıklarını her ay alanında uzman isimlerin rehber öğretmenlere eğitim verdiğini söyledi.Bağımlılık ve bağımlılığa eşlik eden ruhsal bozukluklar’ konulu seminerde konuşan Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Rıdvan Güney, günümüzde uyuşturucu madde kullanımının çocuk ve ergenler için çok tehlikeli boyutlara ulaştığını anlatırken, “Yapılan bir araştırmada; İstanbul’da 10’uncu sınıftaki her 10 öğrenciden 1’inin en az bir kez uyuşturucu madde denediği tespit edilmiştir. Büyük şehirlerde yaşamak, ailelerin çocukları üzerindeki kontrolünün azalması, uyuşturucu maddeye ulaşımın kolay olması, çevrenin gençleri denetleyememesi, ekonomik dengesizlikler gibi birçok sorun uyuşturucu madde kullanımına neden olabilmektedir” dedi.Yard. Doç.Dr. Rıdvan Güney, uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve daha sağlıklı gençler için çeşitli önlemler alınması, riskli grupları belirlemek ve sosyal, yasal ve psikolojik yaklaşımları harekete geçirmek gerektiğini ifade etti. Rdıvan Güney, şunları ekledi:“Uyuşturucu madde kullanımı diğer psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Psikiyatrik hastalıklar, uyuşturucu madde kullanımına neden olabilir. Her 10 madde bağımlısının 7-8’i psikiyatrik bir probleme sahiptir. Uyuşturucu madde kullanan çocuk ve gençlerde psikiyatrik hastalık da olması tedaviyi ve tedaviye uyumu daha da zorlaştırmaktadır. Uyuşturucu kullanan çocuk ve gençlerde davranış bozukluğu, ergenlik sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon ve kaygı bozuklukları sık görülmektedir. Psikiyatrik hastalıkların erken tanı ve tedavisi ileride uyuşturucu bağımlılığının gelişmesini engelleyebilecektir. Aile içi sorunlar, anne baba tutumları ve çevrenin etkisi de uyuşturucu madde kullanımına neden olabilmektedir. Bu sorunları tanımlayıp iyileştirmeler yapmak, riskli çocuk ve gençleri korumak açısından değerlidir.”

