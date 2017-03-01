Yard. Doç. Dr. Akdağ'ın amcası: İntihar değil

TRABZON'da arkadaşının evinde tabanca ile intihar ettiği öne sürülen Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli Yard. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ'ın cenaze namazı sırasında amcası Hasan Akdağ, "İntihar edecek kadar seviyesiz biri değil. Biz intihar etmediğine inanıyoruz" dedi.Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde görev yapan 34 yaşındaki Yard. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ, dün saat 03.00 sularında Özkaymaklı Mahallesi Kristal Park Sitesi'ndeki arkadaşının evinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenle tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Kısa süre önce FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında sorgulanıp serbest bırakılan Yard. Doç. Dr. Akdağ, "Ölümünden kimse sorumlu değildir. Bana bir suç atıldı. Bu suçu bana atanları Allah'a havale ediyorum" yazılı not bıraktı.Trabzon'da Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra memleketi Erzurum'a getirilen Yard. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ için Palandöken İlçesi Yenişehir semtindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Aydın Bayram'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Yard. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ, Akdağ Mahallesi'nde toprağa verildi.Cenaze namazı öncesi muhabirine konuşan amcası Hasan Akdağ, evli ve 1 yaşında kız çocuğu bulunan yeğeni Yard. Doç. Dr. Mustafa Sadık Akdağ'ın inançlı biri olduğunu belirtti. Amca Akdağ, "Akıllı başlı, intihar edecek kadar seviyesiz biri değil. Şahsen intihar etmediğine inanıyoruz. Otopsi bitmeden Türkiye'ye haber servisi yapılıyor. Çok üzgünüz. İnançlı Müslüman bir adam intihar etmez. İşin araştırılmasından yanayız. Hukuka güveniyoruz. Böyle müphem kapalı olan şeyleri lütfen açığa çıkarsınlar. Medyada yapılan haberlere şaşırdım. Olayın araştırılmadan servis edilmesi ailemizi üzmüştür" diye konuştu.

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