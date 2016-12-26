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Yarasa satarken yakalandı, 3 bin 731 lira ceza uygulandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yasak olmasına rağmen yarasa sattığı belirtilen bir kişiye, 3 bin 731 lira para cezası uygulandı. Satmaya çalıştığı 5 yarasa ise doğaya bırakıldı. Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği Av Koruma Ekipleri,...

Yarasa satarken yakalandı, 3 bin 731 lira ceza uygulandı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yasak olmasına rağmen yarasa sattığı belirtilen bir kişiye, 3 bin 731 lira para cezası uygulandı. Satmaya çalıştığı 5 yarasa ise doğaya bırakıldı.
Fethiye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği Av Koruma Ekipleri, gelen bir ihbar üzerine yarasa satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyle irtibata geçti. Şüpheli, Büyük Nalburunlu Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum) ve Uzunkanatlı Yarasa (Miniopterus schreibersii) türlerinden 5 yarasayı av koruma ekiplerine satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüpheliye, 4915 Kara Avcılığı Kanununa göre Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban hayvanı türleri arasında yer alan yarasaları satması nedeniyle bin 231 TL idari para cezası ve yaban hayatına müdahale edilerek zarar verilmesi nedeniyle her yarasa için 500 TL'den 2 bin 500 TL tazminat olmak üzere toplamda 3 bin 731 TL para cezası uygulandı, yarasalara el konuldu. El konulan yarasalar veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.
TÜRKİYE'DE 39 YARASA TÜRÜ VAR
Türkiye'de 6 familyaya (Meyve yarasaları, Şemsiye kuyruklu yarasalar, Nalburunlu yarasalar, Düzburunlu yarasalar, Serbest kuyruklu yarasalar ve Uzunkanatlı yarasalar) bağlı 39 yarasa türü bulunuyor.
'YASA DIŞI SATIŞLARI BİLDİRİN'
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğadan yakalanarak ticaretinin yapılması, doğadan alınmış yaban hayvanlarının ev ve işyerlerinde bakılması 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna göre yasaklandığını belirterek, "Ülkemizin yaban hayatı zenginliğinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla karşılaşılan bu yasa dışı satışların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüklerine haber verilmesi gerekmektedir" açıklamasında bulundu. 

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