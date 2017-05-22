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Yaralı yılkı atına tedavi

BOLU'da, ormanlık alanda yaralı halde bulunan gebe yılkı atı, belediye veteriner hekimi tarafından tedavi edildi. At Yaylası mevkisinde arka bacaklarındaki yara nedeniyle yerde yatan yılkı atını gören bir kişi belediyeye haber verdi. Bolu...

Yaralı yılkı atına tedavi
BOLU'da, ormanlık alanda yaralı halde bulunan gebe yılkı atı, belediye veteriner hekimi tarafından tedavi edildi.
At Yaylası mevkisinde arka bacaklarındaki yara nedeniyle yerde yatan yılkı atını gören bir kişi belediyeye haber verdi. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner, At Yaylası'na giderek yaralı ata müdahale etti. Atın arka bacaklarındaki açık yaralara tedavi uygulandı. Ardından atın bacakları sargıya alındı. Atın nasıl yaralandığı ise belirlenemedi.
Ata müdahale eden belediye veteriner hekimi, müdahale edilmeseydi bir kaç gün içinde atın ölümle karşılabileceğini söyleyerek, "İhbar olmasaydı bu at belki de birkaç gün içerisinde ölecekti. Ama şimdi uyguladığımız tedaviyle kısa sürede sağlığına kavuşacak. Vatandaşlarımızı bu tür hayvan yaralanmalarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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